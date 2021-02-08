В ПЦР-лаборатории в Кемерове не выполняли противоэпидемические требования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нарушения, связанные с противоэпидемическими мероприятиями, выявили в ПЦР-лаборатории в Кемерове. Теперь лаборатория временно закрыта.

После проверок, которые прошли в Кузбасском клиническом кожно-венерологическом диспансере, пришлось временно закрыть ПЦР-лабораторию. О нарушениях, которые были здесь выявлены, сообщает Рудничный районный суд Кемерова. Как оказалось, в лаборатории не проводили термическую обработку стерилизаторов, не делали отметок в журнале. Кроме того, оказалось что не все в порядке с рабочими дезрастворами.

«Контроль действующего вещества в рабочих растворах дезинфицирующих средств с использованием тест-систем не проводится, вновь поступающие на склад партии дезинфицирующих средств на содержание действующего вещества также не контролируются, - говорится в материалах дела, которое размещено на сайте Рудничного районного суда. - По результату исследования дезинфицирующего средства 1-процентный рабочий раствор - фактическая концентрация рабочего раствора - не соответствует заданной (занижена в два раза: заявленная концентрация по действующему веществу - 0,3 процента, фактически - 0,16 процента)».

Суд назначил диспансеру административное наказание в виде приостановления деятельности лаборатории ПЦР на срок семь суток. Однако уже во время заседания суда стало известно, что фактически все нарушения уже устранены.