Сергей Цивилев присвоил десяти ученым Кузбасса почетное звание. ФОТО: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев присвоил десяти ученым региона звание «Почетный профессор Кузбасса». Торжественное мероприятие проходило в рамках Дня российской науки.

В рамках Дня российской науки губернатор Кемеровской области присвоил десяти выдающимся ученым региона звание «Почетный профессор Кузбасса». Кроме того, им также вручили десять тысяч рублей в качестве целевой премии.

Как сообщает администрация правительства Кузбасса, губернатор наградил двоих педагогов за заслуги в науке и четверых медиков за профессиональные заслуги. Также награды получили еще четверо ученых, ведущих свою деятельность в различных научных отраслях.

«Открытия кузбасских ученых воплощаются в реальные инновационные проекты, которые успешно применяются на практике. Мы благодарны нашим ученым за труд и прорывные идеи и продолжим создавать комфортные условия для реализации их потенциала в Кузбассе», - передает слова губернатора пресс-служба администрации правительства Кузбасса.