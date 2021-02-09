Главного прокурора Кузбасса планируют перевести в другой регион

Главного прокурора Кузбасса Павла Бухтоярова планируют перевести в другой регион. Этот вопрос будет решаться во вторник, 9 февраля, на заседании Совета Федерации.

В Совете Федерации пройдут консультации по кандидатурам для назначения на должность региональных прокуроров. Их представил президент России.

- Будут рассмотрены кандидатуры Павла Бухтоярова – на должность прокурора Пермского края, Романа Праскова – на должность прокурора Ростовской области, Андрея Ханько – на должность прокурора Иркутской области, Василия Щербакова – на должность прокурора Республики Мордовия, - сообщили в Совете Федерации.

В СФ напомнили, что в рамках Конституции страны глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов России.