Новый горнолыжный комплекс появился в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК

Еще один горнолыжный комплекс открылся в Кузбассе. Его построили на горе Солнечной, что в Калтане.

Первая в городе Калтане горнолыжная трасса протяженность 500 метров с бугельным подъемником уже работает, а в будущем здесь появятся еще несколько спусков различной степени сложности.

- С развитием этого комплекса мы связываем туристические перспективы Калтана. В обустройство трассы вложили более 13 миллионов рублей из местного бюджета. Есть планы строительства здесь гостиничной инфраструктуры, пунктов питания. В итоге будет создан полноценный туристический объект круглогодичного действия для занятий горнолыжным и адаптивным спортом, проведения тренировочных сборов, а также семейного отдыха, — рассказал глава округа Игорь Голдинов.

Гора Солнечная расположена в городской черте, автобусная остановка «Переезд» – в семи минутах ходьбы от комплекса. А для владельцев автотранспорта обустроена просторная стоянка. Для удобства туристов здесь имеется пункт проката инвентаря, работает беби-лифт, имеется шатер, где можно погреться. Кроме того, работает банный комплекс. Открытие же «Горы Солнечной» отпраздновали концертом, ярким шоу иллюзий и огненным шоу, розыгрышем подарков.

Спортивно-туристический комплекс «Гора Солнечная» работает без выходных: в будни — с 13:00 до 21:00, в праздники и выходные — с 10:00 до 21:00. Стоимость одного подъема — 35 рублей.