«Слава, нельзя!»: продавец избил покупателя в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео "Инцидент Кузбасс"

Продавец одного из магазинов популярной торговой сети решил самостоятельно разобраться с покупателем, пытавшимся похитить товар. Драку двух мужчин очевидцы сняли на видео.

- Слава, нельзя! - говорит женский голос за кадром в то время, как молодой человек в форменной одежде магазина наносит удары покупателю.

Впрочем, покупатель не остается в долгу: он также яростно размахивает кулаками и пытается пинать продавца. На видео, которое сняли и разместили в соцсетях очевидцы, слышны маты дерущихся и призывы других покупателей прекратить мордобой.

«7 февраля в Новоильинском районе, в магазине «Монетка» на улице Косыгина, 79, мужчина что-то украл в магазине, и это очень не понравилось продавцу Славе. В результате мужик получил по лицу», - так сопроводил видео его автор.

На кадрах видно, что покупателя, покусившегося на товар, пытаются вывести на улицу, однако он вновь и вновь возвращается в магазин и нападает на того самого Славу. Продавец же не только дает сдачу, но и всеми своими действиями показывает: этот магазин воришкам лучше обходить стороной.

Как стало известно «Комсомольской правде», ни одна из сторон после инцидента в правоохранительные органы не обращалась.