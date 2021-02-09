Скорая помощь и легковушка повалили светофор в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Кемерове.

В областном центре вечером 8 февраля случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Очевидцы разместили в одном из пабликов популярной социальной сети последствия ДТП: обе машины, практически притершись друг к другу, вылетели с проезжей части. При этом легковушка врезалась в опору светофора и снесла ее.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло на проспекте Химиков. Однако обстоятельства, при которых оно случилось, пока неизвестны. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют их и точные причины, из-за которых произошло это дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, уточняется информация о возможных пострадавших при столкновении двух автомобилей.