68 кузбассовцев скончались от COVID-19 в декабре прошлого года Фото: Виктор БУЛАВИНЦЕВ

В декабре прошлого года COVID-19 унес жизни 68 жителей Кузбасса. Такие данные опубликовал Росстат.

Росстат опубликовал сведения о числе зарегистрированных умерших с диагностированной новой коронавирусной инфекцией. Ведомство приводит данные за декабрь 2020 года по регионам России.

Так, в Кемеровской области от COVID-19 скончались 68 человек с диагностированным вирусом, 91 умерли от влияния вируса на развитие смертельных осложнений. В 385 случаях смертей COVID-19 не оказал существенного влияния на развитие осложнений.

В соседствующих с Кузбассом регионах в декабре прошлого года картина была следующей: в Красноярском крае и Новосибирской области от диагностированного коронавируса умерли 696 и 553 человека соответственно. Затем идет Хакасия - там от ковида скончался 161 человек. В Томской области и в Алтайском крае вирус унес жизни 71 и 44 человек соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 8 февраля, в Кузбассе с начала эпидемии от COVID-19 умерли 537 человек.