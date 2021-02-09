На грани жизни и смерти оказался маленький ребенок из Кузбасса из-за семечки. ФОТО: okb_kemerovo / Instagram

Температура, кашель, насморк и снижение аппетита - такие симптомы неожиданно возникли у маленького пациента. Врач, приняв их за проявления ОРВИ, назначил лечение. Проходили дни, но ребенку не становилось лучше. Напротив, стало хуже - он начал задыхаться.

Двухлетнего малыша привезли в топкинскую районную больницу, где удалось улучшить состояние, а затем перевезли в КОКБ.

«Провели ряд дополнительных исследований, назначили грамотную гормонотерапию, сняли дыхательную недостаточность и с диагнозом «пневмония» по линии санитарной авиации транспортировали кроху в Кузбасскую областную клиническую больницу», - рассказывается о лечении в Instagram КОКБ.

Опытный врач отделения реанимации для детей областной больницы Олег Бутов предположил, что у малыша в бронхах находится инородное тело. Его догадка подтвердилась.

Ребенку потребовалась бронхоскопия - врачи обратились за помощью в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу. Процедура помогла восстановить проходимость дыхательных путей малыша. Как оказалось, в левый бронх попала семечка, которая вызвала воспалительный процесс.

Сейчас ребенок идет на поправку. Его наблюдают врачи отделения анестезиологии-реанимации.