Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе по состоянию на утро 9 февраля скончался еще один пациент с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, на данный момент общее число умерших достигло 538 человек. Также за прошедшие сутки заболели еще 92 человека, а всего с начала пандемии - 30 317. Выздоровели 157 пациентов, а всего с весны прошлого года стационары покинули уже 28 867 жителей области - они вылечились и больше не представляют угрозы для окружающих.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 912 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2547 человек.