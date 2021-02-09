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Коронавирус Covid-19

На 92 пациента увеличилось общее число заболевших коронавирусом кузбассовцев

Всего с весны прошлого года заболели уже 30 317 человек
Мария КОЛОСОВА
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На 92 пациента увеличилось общее число заболевших коронавирусом кузбассовцев

На 92 пациента увеличилось общее число заболевших коронавирусом кузбассовцев

Фото: Мария ЛЕНЦ

По сообщению оперативного штаба на утро 9 февраля, еще на 92 пациента увеличилось общее число заболевших коронавирусной инфекцией. С весны прошлого года этот показатель достиг 30 317 человек.

Помимо этого, за прошедшие сутки выздоровели 157 пациентов, а всего с начала пандемии больницы покинули 28 867 человек.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов - на утро вторника скончался еще один пациент, которому ранее был поставлен диагноз.

- У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе. Общее число умерших на данный момент составляет 538 человек.

Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 912 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2547 человек.

Коронавирус в Кузбассе