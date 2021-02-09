Названы города с новыми заболевшими коронавирусом и умершими в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб назвал города и районы с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими пациентами. Опубликована сводка по состоянию на утро вторника, 9 февраля.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 92 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 21, Кемерово - 11, Междуреченск - девять, Осинники - шесть, Мыски - пять, Белово, Калтан, Прокопьевск - по четыре, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Новокузнецкий район - по три, Анжеро-Судженск, Киселевск, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский район - по два, Березовский, Краснобродский, Тайга, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, Топкинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский муниципальные округа, а также Таштагольский район - по одному.

Таким образов, за все время пандемии заболели 30 317 человек. Выздоровели 28 867 пациентов, в том числе 157 за прошедшие сутки. Также за сутки скончался один житель области с поставленным диагнозом, а с весны прошлого года - 538.

Медицинскую помощь в регионе получают 912 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2547 человек.