Кемеровская «однушка» попала в топ самых дорогих квартир в Сибири. Фото: Просмотр улиц Яндекс.Карты

Специалисты рынка недвижимости составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибирском федеральном округе. В первой пятерке оказалась однушка, находящаяся в Кемерове.

Специалисты ЦИАН назвали стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Кемерове. В составленной ими десятке дорогостоящих однушек Сибири хоромы заняли четвертое место.

Квартира находится в жилом комплексе «Каравелла», близ административного квартала и набережной Томи. Ее площадь составляет 68 квадратных метров. Обойдется квартира потенциальному покупателю в 5,44 миллиона рублей. К слову, до апреля прошлого года она стоила на миллион рублей дешевле. По прогнозам аналитиков, элитное жилье, скорее всего, продолжит дорожать.

Специалисты также назвали и самую дешевую дорогую однушку. Она находится в Новокузнецке, в Заводском районе, на седьмом этаже монолитного дома. Ее площадь составляет 40,8 квадратных метра. Новому жильцу она обойдется в 2,09 миллиона рублей, в стоимость входит отделка от застройщика.

Самым же дорогостоящим однокомнатным жильем в Сибирском федеральном округе, по словам специалистов, стала квартира в Новосибирске, которая располагается в 25-этажной высотке в центре города. Покупатель за 11,5 миллионА рублей получит 76,66 квадратных метров площади и хороший вид из окна на город. Правда, придется немного подождать - жилой комплекс планируется сдать в первом квартале 2023 года.