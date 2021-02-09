Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Кузбассе прекратит свою работу

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Кузбассе прекратил свою работу Фото: Екатерина РОМАНОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Кузбассе прекратил свою работу. Такое решение было принято на заседании регионального парламента.

Во вторник, 9 февраля, в Кемерове прошло очередное заседание Законодательного собрания Кузбасса, в ходе которого был поднят вопрос о дальнейшей судьбе оперативного междуведомственного штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. Председатель парламента Вячеслав Петров отметил, что в области фиксируется снижение уровня заболеваемости и ежедневный прирост составляет менее 100 человек. В связи с этим принято решение прекратить работу оперштаба в том формате, который был выбран при его создании в марте 2020 года.

- Штаб по борьбе с коронавирусом, как заявил губернатор Сергей Цивилев, планируется преобразовать и переименовать в штаб по предупреждению завоза и распространения и коронавируса, и других социально значимых инфекционных заболеваний в Кузбассе, - отметил Вячеслав Петров.