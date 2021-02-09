Грузовик-нарушитель уронил фонарный столб на легковушку в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации Таштагольского района

В Шерегеше из-за водителя-нарушителя пострадал автомобилист. На его машину упал фонарный столб.

В воскресенье, 7 февраля, около 19.45, кузбассовец припарковал свой автомобиль возле здания № 7 по улице Дзержинского в Шерегеше. Он находился в машине, когда на нее упал фонарный столб. К счастью, удар пришелся немного сбоку, и водитель не только смог выйти из машины, но и не получил никаких травм. Чего не скажешь о Nissan Serena: легковушке теперь требуется ремонт.

Причиной же падения столба стал водитель грузовика Mercedes-Benz.

- Водитель автомобиля Mercedes-Benz не выполнил требования дорожного знака, запрещающего движение грузовых автомобилей, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате он задел провода электрического освещения и повредил опору ЛЭП. После этого опора упала на стоящий автомобиль Nissan Serena.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции напомнили о том, что водители обязаны неукоснительно выполнять требования дорожных знаков. И случай в Шерегеше в очередной раз показывает, к чему приводит их игнорирование.