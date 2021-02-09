В центре Кемерова сгорела легковушка. Фото: Инцидент Кузбасс

Прохожие стали свидетелями возгорания автомобиля у остановки «Цирк» в Кемерове. Видеозапись инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

В областных пабликах 9 февраля появились видео. На записях видно, как припаркованный во дворе легковой автомобиль охватило пламя. Как сообщает очевидец, опубликовавший ролики, инцидент произошел в Кемерове у остановки «Цирк». Что стало причиной пожара - неизвестно.

«Кемерово. Остановка «Цирк». Горит автомобиль. 13.30», - написано в публикации.

На одном из роликов видно, как машину тушат пожарные - на улице стоит густой дым и звучит пожарная сирена. Мы обратились в пресс-службу МЧС Кузбасса за деталями.

В ведомстве нам не смогли рассказать о подробностях инцидента - на данный момент известно лишь то, что вызов поступил в 13.27, к тушению пожара привлекли две единицы техники. Огонь удалось погасить в течение десяти минут