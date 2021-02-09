В Кузбассе опекун украл у девочки-сироты почти 700 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе опекун украл у сироты почти 700 тысяч рублей. На эти деньги он купил себе автомобиль.

В январе этого года прокуратура Тайги организовала проверку в отделе по вопросам защиты семьи и детства городского управления образования. Когда специалисты изучали личные дела детей, находящихся под опекой, то установили вопиющий факт. Как оказалось, с 2016 по 2018 год со счета одной из несовершеннолетних девочек ее дядей-опекуном было снято 690 тысяч рублей. Девочке мужчина, когда они вместе снимали средства, пообещал, что положит их на другой счет под проценты, а потом все деньги передаст ей. Однако на эти средства дядя купил себе автомобиль.

- По итогам проверки прокурор города направил материалы для возбуждения уголовного дела в следственный отдел Следственного комитета по городу Тайга, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении опекуна. Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры города.