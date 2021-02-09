Нора в норе: полицейская собака нашла наркомандарины в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемервоской области.

В Кузбассе полицейская собака Нора помогла правоохранителям обнаружить наркотические закладки. Наркодилера, который их делал, успешно задержали.

Кемеровские полицейские задержали 36-летнего местного жителя, занимающегося распространением марихуаны. Мужчина покупал ее в интернете и перепродавал местным жителям. В качестве упаковки для травки преступник использовал мандарины, которые затем закапывал в снег, делая так называемые закладки.

«Полицейские задержали наркоторговца с поличным. В ходе досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у подозреваемого два мандарина, начиненные запрещенным веществом», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Кемеровской области.

До задержания преступник успел сделать ряд закладок в снегу. Их помогла обнаружить полицейская немецкая овчарка по имени Нора. В ходе поисков собака нашла девять наркомандаринов.

У преступника в общей сложности изъяли 15 граммов марихуаны. Правоохранители возбудили против него уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.