В Кузбассе 9-классники 597 школ попытаются получить допуск к выпускным экзаменам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 9-классники из 597 школ попытаются получить допуск к выпускным экзаменом. А им служит успешное прохождение собеседования по русскому языку, которое пройдет 10 февраля.

Как рассказали в министерство образования и науки Кузбасса при успешном прохождении тестирования школьник будет допущен к государственной итоговой аттестации (ГИА). Учащимся предстоит выполнить четыре задания – это чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Собеседование будет длиться с каждым 15-16 минут, а с детьми с ограниченными возможностями здоровья – на 30 минут больше.

-Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет» или «незачет». Для получения «зачета» необходимо набрать 10 баллов, а максимальное количество баллов равняется 20. Узнать о результатах итогового собеседования обучающиеся смогут не позднее 25 февраля в своих образовательных организациях, - сообщили в ведомстве.

Те, кто не смог справится с испытанием или не пришел по уважительным причинам, могут повторно пройти собеседование 10 марта и 17 мая.