В Кузбассе мужчина убил знакомого из-за пяти тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе мужчина убил своего знакомого из-за долга. Ранее он занял у убийцы пять тысяч рублей.

26-летний житель Юрги осужден за убийство по неосторожности. В июне 2019 года, выпивший осужденный и его приятель отправились к знакомому, который занял у преступника пять тысяч рублей.

Войдя в дом 37-летнего должника, мужчина поинтересовался у него, когда тот вернет деньги. Однако в ответ мужчина услышал нецензурную брань. Такие слова осужденного разозлили – он стал избивать должника, пока его не оттащил приятель.

На следующий день потерпевшему стало плохо – он потерял сознание на улице. Прохожие вызвали ему «скорую», однако уже в больнице мужчина скончался.

Правоохранители задержали преступника. Со следствием он не сотрудничал, вину признал частично, утверждая, что нанес всего лишь несколько ударов по лицу потерпевшего.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.