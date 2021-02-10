Новый жилой микрорайон построят в Кемерове. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка

Уже во втором квартале 2021 года в Кемерове начнется строительство нового микрорайона. Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Мэр Кемерова Илья Середюк на своей странице в инстаграме рассказал о том, что на второй квартал 2021 года запланирован старт строительства нового микрорайона №72А Ленинского района. На площади 10 гектаров расположатся новые жилые дома, детский сад на 350 мест и многие другие социально значимые объекты. Кроме того, на проспекте Октябрьском уже ведется строительство здания налоговой инспекции.

Подробности начала работ глава Кемерова обсудил с Олегом Козыревым, президентом компании, которая займется строительством. К слову, сейчас компания ведет строительство более 90 тысяч квадратных метров жилья.

- Это жилые комплексы в микрорайоне № 15А Центрального района, ЖК «Мичуринская аллея». Продолжается строительство новых микрорайонов в жилом районе Лесная Поляна. Здесь сданы второй корпус школы №85 рассчитанный на 1050 учащихся, а также два детских сада на 700 дошкольников, - отметил Илья Середюк.