Губернатор поручил разобраться с затянувшимся ремонтом в кузбасской школе . Фото: Цивилев.Live / Telegram

Губернатор Кузбасса поручил разобраться с затянувшимся ремонтом в одной из школ. Подрядчик должен был закончить работы еще в прошлом году.

Жители села Старопестерево в Беловском районе пожаловались в соцсетях Сергею Цивилеву - в местной школе никак не могут закончиться ремонтные работы, которые проводятся в рамках программы «Моя новая школа». По словам родителей учеников, ремонт должен был завершиться еще в прошлом году, однако подрядчик под разными предлогами до сих пор так его и не закончил.

Как сообщает администрация правительства Кузбасса, Сергей Цивилев поручил разобраться в сложившейся ситуации.

«Губернатор поручил Глебу Орлову, заместителю по строительству, сегодня выехать на место, чтобы выяснить причины задержки и встретиться с родителями учеников», - говорится в официальном ответе.