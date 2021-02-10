В Кузбассе поздно вечером вспыхнула многоэтажка

В Кузбассе поздно вечером вспыхнула очередная многоэтажка. Фото: Инцидент Кемерово

Накануне в Кузбассе в одном из многоквартирных домов произошел пожар. В ходе его ликвидации спасатели помогли выбраться на улицу 16 жильцам.

В Кемерове, на Московском проспекте, поздно вечером в одном из многоквартирных домов произошел пожар - квартиру на пятом этаже охватило пламя. Жильцы вызвали пожарных.

На момент прибытия огнеборцев, из подъезда самостоятельно эвакуировались четыре человека, еще 16 жильцам потребовалась помощь спасателей.

«В результате оперативных и слаженных действий сотрудников МЧС России из задымленного подъезда с помощью специальных спасательных устройств капюшонного типа были спасены 16 человек», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ликвидации пожара участвовали 38 человек и 10 единиц техники. Спасателям удалось потушить огонь за пять минут. От пламени пострадало восемь квадратных метров квартиры. По словам специалистов, возможной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.