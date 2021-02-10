Ненастоящий инвалид несколько месяцев получал пособия в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе местный житель, имея фиктивную инвалидность, несколько месяцев получал социальные выплаты. Обман вскрылся - приставы взыскали с мужчины крупную сумму.

В Прокопьевске местного жителя обвинили в даче взятки и мошенничестве при получении выплат. Ранее он заплатил главному врачу местной больницы, чтобы тот выписал ему справку, подтверждающую наличие у него инвалидности. Таким образом, мужчина с помощью подложных документов начал ежемесячно получать страховую пенсию по инвалидности.

Мошенника все же раскрыли - он предстал перед судом. Ему назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 420 тысяч рублей. Приставы взыскали с него всю сумму.

«Судебные приставы МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Гражданин выплатил штраф в полном объеме», - говорится в сообщении УФССП России по Кемеровской области.