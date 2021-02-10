540 пациентов с коронавирусм скончались в Кузбассе с начала пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе с начала пандемии скончались уже 540 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них двое, по сообщению оперштаба, - за прошедшие сутки.

- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке, - рассказали подробности в штабе.

Также по состоянию на утро 10 февраля заболел 91 человек, а всего с весны прошлого года коронавирус был диагностирован у 30 408 жителей Кузбасса. Выздоровело 142 пациента, а за все время - 29 009 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 859 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2398 человек.