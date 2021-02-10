Снижение продолжается: всего у 91 кузбассовца за сутки выявлен коронавирус Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе продолжает снижаться прирост заболевших коронавирусом. По сообщению оперативного штаба на утро 10 февраля, заболевание диагностировано у 91 жителя.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 30 408 человек, выздоровели 29 009, в том числе 142 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерли еще два пациента.

- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке, - рассказали подробности в штабе.

На данный момент медицинскую помощь в Кузбассе получают 859 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2398 человек.