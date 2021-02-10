Миллиарды рублей получат три кузбасских города на переселение с подработанных территорий Фото: Екатерина РОМАНОВА

Более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета поступит в Кузбасс для переселения семей с подработанных территорий. Благодаря этим средствам удастся переселить 873 семьи из Киселевска.

«В ближайшие три года Кузбасс получит более 10 миллиардов рублей на переселение с подработанных территорий. Соответствующие поправки были внесены в проект федерального закона о бюджете на 2021 год и одобрены Государственной думой во втором чтении», - такое сообщение написал на своей странице в соцсетях мэр Киселевска Максим Шкарабейников.

Эти средства будут направлены в Киселевск, Анжеро-Судженск и Прокопьевск, где особенно остро стоит проблема жилых домов, расположенных на подработанных территориях. Так, уже в 2021 году 329 семей получат новое жилье - на эти цели направят 821 миллион рублей из более чем двух миллиардов, которые получит Киселевск. Всего же за три года 873 семьи улучшат жилищные условия.

Отметим также, что в 2020 году Киселевску было выделено 275 миллионов рублей для переселения 121 семьи, в 2019 году - 260 миллионов рублей, переселено 143 семьи, а в 2018-м - 107 миллионов рублей для переселения 67 семей.