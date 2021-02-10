К 300-летию в Кузбассе запустят космический спутник Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кузбассе к 300-летнему юбилею угледобычи запустят спутник. Его созданием сейчас занимаются ученые.

Ученые Кузбасского государственного технического университета в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» создадут наноспутник «Кузбасс-300», который будет запущен в космос осенью этого года.

- Спутник «Кузбасс-300» в ноябре мы планируем запустить в честь нашего юбилея. Одной из его особенностей станет то, что в этом спутнике будет заложен символ Кузбасса - 300 граммов угля, - цитирует ТАСС врио ректора университета Алексея Яковлева.

Над созданием спутника, наряду с учеными, будут трудиться школьники, которые занимаются в Центре научного и инженерно-технического творчества на базе университета. Летательный аппарат будет оснащен инфракрасной камерой для выявления лесных и техногенных пожаров. Также предполагается, что при нахождении в космосе он будет передавать поздравительные сообщения с 300-летием Кузбасса на 10 языках, которые смогут принимать радиолюбители по всему миру.