Известный профессор из Кузбасса скончалась в Москве. Фото: Пресс-служба КемГУ

В Москве 9 февраля на 75-м году жизни скончалась известный профессор-лингвист из Кузбасса Людмила Араева.

О смерти выдающегося ученого в среду сообщил на своей странице в Facebook Станислав Ли - один из учеников Людмилы Араевой.

«Вчера ушла из жизни Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, завкафедрой стилистики и риторики, мой научный руководитель, очень близкий мне человек. Она так хотела жить! Начала учить французский, итальянский, испанский. Было очень много планов, идей и научных проектов. Людмиле Алексеевне можно было позвонить в любое время дня и ночи, она всегда поддержит и поможет не только словом, но и делом. Она называла нас ее научными детьми. Как странно писать все в прошедшем времени. Светлая память», - написал он.

Причины смерти профессора не уточняются, также пока неизвестны дата и место похорон.

Людмила Алексеевна Араева - доктор филологических наук, заведующая кафедрой стилистики и риторики Кемеровского госуниверситета, профессор, действительный член МАН ВШ, почетный профессор Кузбасса. Ее научные труды хорошо известны не только в России, но и за рубежом.