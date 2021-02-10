В Кузбассе пьяный водитель сбил женщину, испугался и скрылся с места ДТП. Фото: областная Госавтоинспекция

В Кузбассе правоохранители задержали молодого человека, который, будучи пьяным, сбил на дороге женщину. Испугавшись ответственности, он скрылся с места ДТП.

8 февраля на первом километре дороги «Подъезд к станции Юрга-2» легковой автомобиль сбил 32-летнюю женщину. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила травмы - сейчас она проходит амбулаторное лечение в больнице.

Об инциденте стало известно правоохранителям. В ходе розыска они обнаружили автомобиль подозреваемого на одной из улиц поселка Даманский, а вместе с ним и 18-летнего молодого человека. Полицейские выяснили, что парень сел за руль в нетрезвом состоянии, при этом у него не было водительских прав. Давая признательные показания, молодой человек пояснил стражам порядка, что уехал с места происшествия, так как испугался ответственности.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, парня привлекли к ответственности за ряд допущенных им нарушений. Ему выписаны штрафы на сумму более двух тысяч рублей и назначен административный арест на десять суток. Кроме того, против нарушителя составлен еще один административный протокол.

«Также в отношении нарушителя был составлен протокол за оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. За данное нарушение предусмотрен административный арест сроком до 15 суток», - говорится в сообщении.