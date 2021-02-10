Жительница Кузбасса обманула доверие и скрылась от следствия

В Кузбассе разыскивают 50-летнюю жительницу города Междуреченска. О розысках сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области объявили о розыске 50-летней уроженки Междуреченска Татьяны Шниткиной. На данный момент известно, что ее подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Женщина скрывается от следствия.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, могут быть окрашены в черный цвет и мелированы.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом на условиях анонимности.

Это можно сделать по телефонам: 8 (384-2) 32-73-12, 8 (384-2) 32-73-05 или 02 (102 - с мобильного).