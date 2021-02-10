В Кемерове на месяц закроют съезд на проспекте Притомском Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кемерове на месяц планируется закрыть съезд на проспекте Притомском. Об этом сообщает администрация города.

- С 12 февраля по 15 марта будет временно ограничено движение по съезду с проспекта Притомского в сторону улицы 5-я Заречная, - сообщили в мэрии.

Схема объезда. Фото: Администрация Кемерова

Ограничение движения связано с проведением работ по строительству тепловой сети. Они начнутся в пятницу, 12 февраля, в 8.00 и продлятся до 15 марта, до 20.00. На этот срок будет перекрыто движение по съезду с проспекта Притомского. Объезд места производства работ будет осуществляться по маршруту от проспекта Притомского вдоль здания № 1а в направлении реки, затем в направлении улицы 5-я Заречная. Аналогично в обратном направлении.