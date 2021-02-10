В Анжеро-Судженске ищут мужчину с необычной фамилией. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

В Анжеро-Судженске полицейские разыскивают пропавшего мужчину. Он ушел из дома 5 февраля, но так и не вернулся.

ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу просит граждан помочь с поисками пропавшего мужчины. 5 февраля 2021 года 37-летний Юрий Видергольд ушел из дома, однако он так до сих пор и не вернулся. Когда мужчину видели последний раз, он был одет в кожаную куртку, пятнистые зеленые штаны, черную вязаную шапку и черные зимние ботинки.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, на вид около 40 лет, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка.

Полицейские просят граждан сообщить любую информацию о местонахождении Юрия Видергольда. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8(38453) 6-46-45 или 02 (102 с мобильного).