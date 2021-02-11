Итоги транспортной реформы в Новокузнецке проверит Минтранс России Фото: Екатерина РОМАНОВА

Почти три месяца назад в Новокузнецке стартовала транспортная реформа. Первые ее итоги подведет член Общественного совета при Минтрансе России, глава Объединения пассажиров Илья Зотов во время рабочего визита.

Эксперту предстоит проверить, как работает городской транспорт, как организован процесс перевозок. Оказалось, горожан не все устраивает в работе общественного транспорта. Так, новокузнечане жалуются на некомфортную маршрутную сеть и недостаток транспорта, из-за чего им приходится подолгу ждать автобус.

- Мы понимаем, что при запуске подобных масштабных проектов могут возникать сбои, где-то это вызвано объективными факторами, но главное - делать правильные выводы и слышать людей. В рамках своей поездки планирую проехаться по наиболее проблемным маршрутам и составить свое мнение о ходе реформы, - сказал член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.

Илья Зотов также отметил, что активисты провели опрос горожан и составили перечень конкретных мер, которые могут исправить положение дел. В дальнейшем все будет передано мэру Новокузнецка.

Еще одной задачей пребывания Ильи Зотова в Новокузнецке станет оценка работы аэропорта, междугородних автобусов, такси и вокзалов - об этом сообщает портал «Новости транспорта».