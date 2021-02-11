Жилец многоквартирного дома в Кемерове построил на крыше сауну. Фото: Инцидент Кузбасс/ Telegram

Жилец одного из многоквартирных домов в областной столице построил себе на крыше сауну. Необычную находку запечатлел на видео очевидец.

В Кемерове, на крыше многоэтажного дома на проспекте Ленинградском, 22, обнаружилась сауна. Видеозапись, на котором запечатлена постройка, появилась накануне в соцсетях. Ее опубликовал местный житель.

- Вот так у нас живут люди в городе Кемерово. Вот Ленинградский идет, там видно дома на Московском. Поворачиваемся - крыша дома и баня, - говорит автор ролика.

Как выяснилось позже, сауну построили летом прошлого года. На еще одном опубликованном видео неизвестный мужчина, вероятно, хозяин сауны, показывает ее интерьер, рассказывая, что в ней есть. Так, вокруг сауны постелен газон, рядом пристроена чилаут-зона с кальяном и мангалом.

«Все официально и узаконено, так говорят. Красиво жить не запретишь», - написано в описании к ролику.