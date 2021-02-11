В Кузбассе предприниматель задолжал работнику крупную сумму. Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе мужчина подал на своего работодателя в суд. Предприниматель несколько месяцев начислял работнику зарплату в неполном объеме.

В Кузбассе судебные приставы помогли местному жителю, работавшему в строительной компании, взыскать с работодателя заработную плату. На протяжении нескольких месяцев предприниматель начислял мужчине заработанные деньги в неполном объеме. В итоге накопилась крупная задолженность - 246 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд, который постановил взыскать с индивидуального предпринимателя долг.

Как сообщает УФССП России по Кемеровской области, работодатель выплатил всю сумму, в том числе и исполнительский сбор.

«Сотрудником ведомства было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере десяти тысяч рублей. Заработная была взыскана в полном объеме, исполнительский сбор оплачен», - говорится в сообщении службы.