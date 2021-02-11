Еще два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе вновь изменилась ситуация с коронавирусом. На утро 11 февраля стало известно о смерти еще двух пациентов с COVID-19

- У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, - рассказали подробности в штабе.

Отметим также, что на утро 11 февраля коронавирус подтвердился еще у 90 человек, всего же с марта прошлого года ковид диагностировали у 30 490 жителей Кузбасса. Выздоровело 137 пациента, в общей сложности с начала пандемии - 29 146 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 810 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2287 человек.