Роспотребнадзор оценил возможность отмены масочного режима в Кузбассе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Роспотребнадзор оценил возможность отмены масочного режима в Кузбассе. Об этом специалисты рассказали в ходе брифинга, посвященного ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

В четверг, 11 февраля, в регионе прошел традиционный брифинг, в ходе которого специалисты ответили на вопросы по ситуации с коронавирусной инфекцией. Одни из вопросов касался отмены масочного режима, как это сделали, например, в Удмуртии.

-Как уже отмечалось ранее, введение обязательного масочного режима в общественных местах регламентировано постановлением главного санитарного врача России, - отметила начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова. – Мы ознакомились с официальном сайтом Роспотребнадзора Удмуртии, где 10 февраля была размещена информация для населения. В ней говорилось о том, что масочный режим в регионе сохранялся. За его нарушение предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Аналогичная мера сохраняется сегодня и для населения Кузбасса.