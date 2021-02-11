Назван кузбасский город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В оперативном штабе Кузбасса назвали города, в которых выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Один из них в очередной раз оказался лидером по числу новых заболевших за сутки.

Как оказалось, больше всего людей, у которых за минувшие сутки тесты на ковид оказались положительными, проживает в Новокузнецке. Здесь заболели сразу 23 человека. В Кемерове – 19 новых заболевших коронавирусом, в Междуреченске – девять. По пять заболевших в Анжеро-Судженске, Белове и Осинниках. Четыре заболевших – в Промышленновском муниципальном округе. По три человека с коронавирусом выявили в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Таштагольском МР. По два – в Березовском, Кемеровском МО, Топкинском МО.

По одному новому пациенту с коронавирусом в Прокопьевске, Беловском МР, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Яшкинском МО.

Напомним, на утро 11 февраля коронавирус подтвердился еще у 90 человек, всего же с марта прошлого года ковид диагностировали у 30 490 жителей Кузбасса. Выздоровело 137 пациентов, в общей сложности с начала пандемии - 29 146 человек. Умерли два человека, в общей сложности с начала пандемии - 542.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 810 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2287 человек.