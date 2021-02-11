34 сотрудника медорганизаций с коронавирусм умерли в Кузбассе

34 сотрудника медорганизаций с коронавирусм умерло в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе с начала пандемии умерли уже 34 сотрудника медорганизаций, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает представитель регионального минздрава.

В четверг, 11 февраля, прошел традиционный брифинг, участники которого рассказали о текущей ситуации в регионе. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, за почти годичный срок в области заразился 2881 работник медицинских организаций.

- Хочу обратить внимание, что смертей среди медицинских работников, связанных с исполнением своих обязанностей, выявлено не было. Однако в целом зафиксировано 34 летальных случая, не связанных с профессиональной деятельностью, - речь идет не только о врачах, а обо всех сотрудниках медицинских организаций в целом.