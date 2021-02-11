«Переделать»: замгубернатора по строительству проверил школу в Беловском районе

Замгубернатора по строительству проверил школу в Беловском районе. Фото: АПК

Замгубернатора по строительству посетил школу в Беловском районе, в которой подрядчик не завершил в срок ремонтные работы. Напомним, накануне Сергей Цивилев после жалоб местных жителей поручил разобраться в ситуации.

Школу села Старопестерево в Беловском районе проверил заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов. Напомним, что 10 февраля Сергей Цивилев дал поручение разобраться с затянувшимся ремонтом в школе после жалоб местных жителей.

Как сообщает администрация правительства Кузбасса, в результате проверки выяснилось, что подрядчик выполнил работы некачественно.

«Сроки и качество выполнения некоторых работ неудовлетворительные. Поручено провести дополнительное обследование на предмет отклонения от проекта», - говорится в сообщении.

По итогам поездки было принято решение дважды в месяц проводить штабы совместно с родителями учеников, представителями подрядчика и муниципалитета, чтобы контролировать ход дальнейших работ. Кроме того, подрядчику также придется предоставить все нормативно-правовые документы на рассмотрение в министерство строительства Кузбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор поручил разобраться с затянувшимся ремонтом в кузбасской школе

Губернатор Кузбасса поручил разобраться с затянувшимся ремонтом в одной из школ. Подрядчик должен был закончить работы еще в прошлом году. (подробнее)