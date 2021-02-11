Минздрав Кузбасса рассказал о числе заразившихся коронавирусом после вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав Кузбасса рассказал, сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации. Прививочная кампания в регионе идет полным ходом.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, за все время вакцинации было зарегистрировано четыре случая заболевания после прививки. Однако она отметила, что непосредственно с вакциной эти факты никак не связаны.

- Нами было зафиксировано четыре случая заболевание коронавирусной инфекцией. Это значит, что после прививки у человека через несколько дней появляется положительный мазок ПЦР. Напомню, что у нас 14-дневный инкубационный период. Возможно, заражение произошло накануне вакцинации: человек чувствовал себя хорошо, вакцинировался, и проявилась такая реакция, - отметила замминистра.