В Кузбасс поступили еще 36 новых автобусов. Фото: АПК

Администрация правительства Кузбасса сообщила о поступлении в регион еще 36 новых автобусов. Их распределят между 14 муниципалитетами.

В Кемеровской области продолжается активное обновление автопарка общественного транспорта. Очередная партия из 36 новых автобусов недавно поступила в Кузбасс. Регион получил 23 городских, семь пригородных и шесть междугородных автобусов. Уже совсем скоро они будут возить пассажиров в 14 муниципалитетах.

Всего в регион с начала 2019 года и до празднования трехсотлетия по разным программам обновления поступит 1100 новых автобусов. Таким образом, автопарк общественного транспорта обновится на 60 процентов. Как сообщает администрация правительства Кузбасса, на сегодняшний день большая часть поставок уже выполнена.