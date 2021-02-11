Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после гибели придавленного ЛЭП рабочего Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело после гибели рабочего, которого придавило конструкцией ЛЭП. Инцидент произошел в январе этого года.

По версии следствия, 19-го числа в 10.00 поступило сообщение о том, что на одном из предприятий в городе Киселевске 35-летний электрослесарь получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Погибший принимал участие в работах по демонтажу ЛЭП на технологической дороге угольного предприятия. В какой-то момент у крана, перемещавшего бетонное основание со столбом, оборвались стропы, и конструкция упала на мужчину. Другие рабочие тут же вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие на место медики пострадавшему уже ничем помочь не смогли - травмы оказались слишком тяжелыми.

- В настоящее время следствием изучается вся документация, которая может иметь значение по уголовному делу. Будет установлено, был ли соответствующим образом осуществлен демонтаж и крепеж опоры, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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