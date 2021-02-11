Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в Кузбассе

В Кузбассе открылся обновленный кадровый центр «Работа России». Площадкой для внедрения новых технологий выбрали кемеровский центр занятости.

Центр занятости населения в Кемерове стал пилотной площадкой для внедрения цифровых технологий единого федерального бренда «Работа России». На его модернизацию в рамках нацпроекта «Производительность труда» было выделено 23 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

- Обновленный центр занятости позволит сделать процесс трудоустройства более быстрым и эффективным. Это важно в современных экономических условиях, когда людям срочно требуется найти новую работу или повысить квалификацию для того, чтобы стать более конкурентоспособными на рынке труда. Благодаря внедрению новых форм взаимодействия с гражданами и работодателями услуги здесь будут оказываться комплексно, по принципу «одного окна». К 2024 году по такому образцу модернизируем еще пять центров занятости региона, - отметил на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новом центре соискатели смогут получить информацию о вакансиях, повышении квалификации и переобучении, устроить ребенка в детский сад. Работодателям в центре помогут составить заявку на вакансию, а сотрудников подберут не только из тех, кто состоит на учете, но и среди разместивших резюме на портале «Работа России».

В обновленном центре уже прошло совещание, на котором обсудили опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов под запросы рынка труда будущего, карьерные возможности выпускников вузов, новые профессиональные стандарты для обеспечения роста экономики региона.

- С целью развития молодежного предпринимательства мы запустили в Кузбассе цифровую платформу «Конструкториум», активно работаем здесь с успешными IT-компаниями. Сейчас область с огромным отрывом вышла на первое место среди регионов России по запросам от молодежи, по количеству участников в акселераторах наших партнеров. Я считаю, это очень хороший показатель, - подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.