Сообщение о массовом отравлении детей в саду проверят прокуратура и Следком Кузбасса Фото: Олег УКЛАДОВ

О массовом отравлении воспитанников одного из кузбасских детских садов очевидцы сообщили в социальных сетях.

Мама одного из детей, которые посещают детский сад в селе Ильинка Новокузнецкого района, рассказала о том, что ее ребенок и еще четыре одногруппника попали в инфекционную больницу с признаками отравления. У детей поднялась температура, их рвало. После этого следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку.

- Следователи незамедлительно выехали в детский сад для установления обстоятельств произошедшего. На данный момент установлено, что в больнице находились три ребенка, в настоящее время они все выписаны. В детском саду проведены все необходимые мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проводит проверку и областная прокуратура.

- Будет проверено исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. О результатах будет сообщено дополнительно.