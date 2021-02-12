Власти Кемерова рассказали о внедрении интеллектуальной транспортной системы

Власти Кемерове рассказали о внедрении интеллектуальной транспортной системы. Фото: Администрация города Кемерово

Кемеровские власти рассказали о реализации в дорожной сети города интеллектуальной транспортной системы. Проект рассчитан до 2024 года.

В 2020 году в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Кемерове началось внедрение интеллектуальной транспортной системы. В городе были установлены стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 16 участках, камеры видеонаблюдения на 29 участках, а также серверное оборудование для создания единой системы управления ИТС. Работы продолжатся и в этом году.

- Планируется установить камеры видеонаблюдения на 63 дорожных участках и заменить дорожные контроллеры на 67 светофорах, - рассказали подробности в мэрии. - Это позволит включить светофорные объекты в автоматизированную систему управления движением, а также настроить диспетчерское управление «Зеленая волна».

Проект будут внедрять поэтапно до 2024 года.