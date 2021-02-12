В Кузбассе закрыли опасное машиностроительное производство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе из-за угрозы жизни и здоровью людей временно закрыто опасное машиностроительное производство. Нарушения в ходе проверки обнаружил Ростехнадзор.

Сибирское управлением Ростехнадзора провело плановую выездную проверку опасного производственного объекта III класса «Площадка по выплавке стали» ООО «Завод «Гидромаш», который расположен в Новокузнецке. В ходе осмотра производства эксперты установили, что присутствуют нарушения требований промышленной безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью работников. В цехе не выполнены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания литейного цеха, не проведены экспертизы дуговой электросталеплавильной печи, двух мостовых кранов, находящихся в здании. Также не проверяются методом неразрушающего контроля цапфы литейных ковшей. А ряд специалистов и руководителей вообще не проходили аттестацию в области промышленной безопасности.

С учетом выявленных нарушений был составлен протокол о временном запрете деятельности. Заводский суд Новокузнецка, рассмотрев полученные материалы, постановил приостановить деятельность здания литейного цеха, дуговой электросталеплавильной печи, двух мостовых кранов и двух разливочных ковшей на 90 суток.