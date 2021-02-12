В Кузбассе пациент умер из-за неправильно поставленного диагноза Фото: Александр ГЛУЗ

В Кузбассе из-за неправильно поставленного диагноза умер пациент. Врач лечил больного с низким уровнем сахара в крови от инсульта.

Вопиющий случай произошел еще в ноябре 2017 года в Таштаголе. В районную больницу был доставлен мужчина в тяжелом состоянии, у него подозревали инсульт. Однако заведующий реанимационным отделением проигнорировал сделанные анализы крови, где отмечался критически низкий уровень сахара у поступившего, и продолжил ошибочное лечение по программе инсульта. В результате 4 ноября 2017 года мужчина скончался от гипогликемической комы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Его расследованием после личного приема родственницы умершего по распоряжению председателя Следственного комитета России занималось федеральное управление. Это было сделано для организации всестороннего и оперативного следствия.

В настоящее время уголовное дело вместе с собранными по нему доказательствами передано в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи его в суд.