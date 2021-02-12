82 человека заболели коронавирусом за сутки в Кузбассе Фото: Алиса ТИТКО

В Кузбассе опубликована сводка по ситуации с коронавирусом за прошедшие сутки. Как стало известно из сообщения оперативного штаба, заболели еще 82 человека.

Заболеваемость коронавирусом в регионе снижается, прирост за последние сутки стал еще меньше, чем ранее. Всего же с середины марта 2020 года в области заболевание зафиксировано у 30 580 жителей. Из них 29 289 человек успели выздороветь, они покинули стены больниц либо вылечились в амбулаторных условиях и смогли вернуться к привычной жизни. За прошедшие же сутки выздоровели 143 пациента.

Несмотря на тенденцию к улучшению ситуации, продолжают фиксироваться случаи смертельных исходов болезни. На утро 12 февраля скончался еще один пациент. Это женщина 1934 года рождения из Новокузнецка. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. В общей сложности за все время в Кузбассе скончались 543 пациента с коронавирусом.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 748 пациентов с диагнозом COVID-19, - рассказали в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2196 человек.