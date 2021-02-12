Четверть выявленных за сутки случаев коронавируса пришлась на Новокузнецк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев коронавируса. На город их пришлось около четверти от общего числа. Всего же инфекцию зафиксировали в 21 территории.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 82 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 21, Кемерово - 16, Междуреченск - восемь, Мыски - семь, Белово - четыре, Калтан, Осинники и Таштагольский район - по три, Анжеро-Судженск, Березовский, Промышленновский и Топкинский муниципальные округа - по два, Киселевск, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Гурьевск, Кемеровский, Крапивинский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа - по одному, - сообщили в штабе.

Общее число заболевших достигло 30 580 с начала пандемии, выздоровели 29 289 человек, в том числе 143 - за прошедшие сутки. Скончались 543 пациента, одна женщина пенсионного возраста - также за минувшие сутки.

Медицинскую помощь сейчас получают 748 пациентов, еще 2196 человек остаются на изоляции в больницах, обсерваторах или дома.